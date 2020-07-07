Связисты разработали механизм отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи разработали регламент отслеживания контактов заболевших коронавирусом с помощью геолокации и данных операторов связи? говорится в проекте приказа министерства на портале правовых актов.

Механизм предполагает использование данных Минздрава о номере телефона пациента.

Специальные алгоритмы позволят выявить по геопозиции и данным операторов людей, с которыми заболевший постоянно контактировал в последние 14 дней.

По итогам отслеживания формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 при непосредственном общении с заболевшим, пишет bfm.ru.

Полученные данные централизуются на ресурсах Минкомсвязи и направляются в региональные оперативные штабы, Росгвардию, МВД и Минздрав.