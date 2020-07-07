Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июля 22°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Связисты разработали механизм отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи разработали регламент отслеживания контактов заболевших коронавирусом с помощью геолокации и данных операторов связи? говорится в проекте приказа министерства на портале правовых актов.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

Механизм предполагает использование данных Минздрава о номере телефона пациента.

Специальные алгоритмы позволят выявить по геопозиции и данным операторов людей, с которыми заболевший постоянно контактировал в последние 14 дней.

По итогам отслеживания формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 при непосредственном общении с заболевшим, пишет bfm.ru.

Полученные данные централизуются на ресурсах Минкомсвязи и направляются в региональные оперативные штабы, Росгвардию, МВД и Минздрав.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость