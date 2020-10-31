Такси будет бесплатно возить медиков к пациентам

В ситуации пандемии во многих регионах России врачи сталкиваются с проблемой транспорта: не хватает карет скорой помощи и не на чем добраться по вызову. Правительство заключило договор с сервисом такси на один месяц. Средства для реализации программы предоставил благотворительный фонд.
Сами врачи отмечают, что возможность доезжать до пациентов на такси позволит уделять им больше времени на самом приеме.
Выделенные автомобили будут обслуживать только медицинский персонал. Также для врачей появится специальный тариф с личным кабинетом.
Машины будут оборудованы защитными экранами и средствами индивидуальной защиты. Также предполагается дезинфекция авто в начале и в конце смены.