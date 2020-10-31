Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Такси будет бесплатно возить медиков к пациентам

В Челябинской области такси будет бесплатно возить медиков на вызовы, — об этом сообщает RT.

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

В ситуации пандемии во многих регионах России врачи сталкиваются с проблемой транспорта: не хватает карет скорой помощи и не на чем добраться по вызову. Правительство заключило договор с сервисом такси на один месяц. Средства для реализации программы предоставил благотворительный фонд.

Сами врачи отмечают, что возможность доезжать до пациентов на такси позволит уделять им больше времени на самом приеме.

Выделенные автомобили будут обслуживать только медицинский персонал. Также для врачей появится специальный тариф с личным кабинетом.

Машины будут оборудованы защитными экранами и средствами индивидуальной защиты. Также предполагается дезинфекция авто в начале и в конце смены.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость