7 июня
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Здоровье

Теледоктор рассказал о смертельной опасности зубной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», к каким последствиям могут привести больные зубы.

Зубы.
Зубы.
unsplash.com

Стоматологические проблемы чреваты не только дискомфортом, уверен врач.

По словам Мясникова, из-за кариеса может появится головная боль, поскольку он задевает нервные окончания. Также боли в голове может вызывать неправильный прикус из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава.

Образовавшиеся пробелы между зубами становятся причиной проблем с сердцем из-за поселившихся там бактерий, отметил врач.

«Бактерии, вызывая процессы воспаления, „кусают“ наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем — не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления», — подчеркнул Мясников.

К наиболее опасным последствиям пренебрежения состоянием зубов врач относит проблемы с пищеварением. Он уверен, что в некоторых случаях это провоцирует онкологические заболевания пищеварительного тракта.

«Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом», — объяснил Мясников.

Чтобы избежать проблем с зубами, он посоветовал проверяться у стоматолога раз в полгода.

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