Теледоктор усомнился в 95-процентной защите масок от ковида

Телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников прокомментировал заявление эпидемиолога о том, что маски защищают от коронавируса на 95%.

По его словам, он не против масочного режима — «сказано носить, значит носить»

«Но когда я слышу про 95%, у меня дух противоречия и вопрос: а вот эти сотни тысяч инфицированных в день (в США) — как они умудрились заболеть, в масках-то?», — написал теледоктор в своем Telegram-канале.

И заявил, что «назрела проблема определиться, как разрешить вакцинированным маски снять».

Мясников напомнил — маски не безвредны при постоянном ношении, а кроме того они «всем жутко надоели», пишет «Росбалт».

Что касается майских праздников, то Мясников посоветовал россиянам гулять, заниматься спортом, устраивать пикники, ходить в гости, несмотря на коронавирус. При этом телеведущий призвал по возможности избегать закрытых помещений с большим скоплением народа.

Маска. altapress.ru

Ранее как носить маски в жару, рассказали эксперты.

Существенно нарушить теплообмен маска не может. Риск получить тепловой удар при ношении защитного средства очень мал.

Для нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрывать от солнца легким головным убором, напомнили специалисты.

В Роспотребнадзоре порекомендовали не носить маски темного цвета. Кроме того, их следует менять чаще, так как на жаре они быстро увлажняются и теряют свои свойства.