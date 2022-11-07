Телемедицина в клинике «Здоровое поколение». Любовь к нашим пациентам на расстоянии

Самоизоляция кардинально изменила мир. Многие услуги человечество стало «потреблять», не выходя из дома. Эта тенденция затронула и медицину. Сеть клиник « Здоровое поколение » первой в Барнауле из частных клиник внедрила телеконсультации для пациентов. Как работает эта цифровая технология, и чем она удобна, рассказывает генеральный директор, врач-невролог, кандидат медицинских наук Влади­мир Николаев.

— В чем вы видите необходимость внедрения телемедицинских технологий?

Влади­мир Николаев , генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение», врач — невролог , кандидат медицинских наук. Сеть клиник для детей и взрослых «Здоровое поколение»

— За два года пандемии мы успели адаптироваться к изоляции, стали больше времени проводить дома с семьей. Эта новая тенденция перестроила сферу услуг. Наверное, раньше всех это понял ритейл, появились проекты, которые избавили нас от походов в магазин.

На самом деле эта тенденция складывалась давно, просто ковид подстегнул ситуацию, и многие компании совершили прорыв.

В прошлом году был на учебе в Москве, и там абсолютно четко услышал мысль: «Все здравоохранение уходит в „цифру“. Если вы не идете этим путем, вы рано или поздно умрете как компания».

Акцентирую ваше внимание: государственный сектор российского здравоохранения давно уже прошел цифровую трансформацию, они в этом смысле передовики.

Телемедицина давно уже есть в европейской части России, в крупных государственных и частных медицинских центрах. Жители Алтайского края — граждане нашей большой страны, и им, на наш взгляд, должны быть доступны все самые передовые технологии. Поэтому мы поставили себе такую цель, понимая, что она устремлена в будущее.

— Наверняка непросто было внедрить столь сложную технологию.

— Конечно. Телемедицина требует решения ряда непростых организационных и технических вопросов. Все, что связано с обращением в медорганизацию, попадает не только под закон о защите персональных данных, но и в поле защиты врачебной тайны.

Внедрение технологии было сложным не только юридически, но и технически — нужно было обеспечить защиту канала, по которому передается информация. Zoom и WhatsApp — это частные истории коммуникации, которые в том числе использует и бизнес, но мы говорим о ВКС-системах, способных обеспечить стабильность и безопасность передачи персональных данных пациентов, конфиденциальность врачебной тайны. У нас выделенный канал с высокой надежностью и скоростью передачи данных, мы используем отечественный софт, который полностью соответствует требованиям Федерального закона о телемедицине в России № 242-ФЗ."О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья".

Подготовку мы вели в течение полутора лет. Активное тестирование новой информационной системы началось в сентябре 2022 года, и сейчас мы наращиваем обороты.

Телеконсультация с детским врачом-гастроэнтерологом , кандидатом медицинских наук Денисом Сергеевичем Фуголем. Дмитрий Лямзин

— Немногие клиники отваживаются на такую большую работу. Почему телекоммуникации важны именно для вас?

— Я сам врач. И отец. Считаю, что здоровье закладывается в детстве. Часть пережитых серьезных состояний, возможно, нивелируется в подростковом возрасте за счет гормональной и иммунной перестройки, но, по статистике после 30−40 лет, к сожалению, может начать сказываться.

Во-первых, заболевший ребенок вызывает особую тревогу родителей и, конечно, они хотят прояснить ситуацию как можно скорее. Во-вторых, особенности детского организма таковы, что многие состояния развиваются стремительно и важно быстро сделать диагностику.

Пик обращений происходит, когда ребенку от 0 до 1,5 лет и 3−5 лет — детсадовский возраст. Попасть к узкому детскому специалисту в поликлиниках Барнаула не так просто. И не быстро. Телеконсультация в этом случае — идеальное решение.

Владимир Николаев,

генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение»: — У нас есть сайт и свое приложение «Здоровое поколение», где можно записаться и на очный прием онлайн, и на телеконсультацию. Сейчас активно обсуждается нехватка узких специалистов в районах края. Наши телеконсультации доступны не только барнаульцам, но и всем жителям территорий, где есть устойчивый мобильный интернет. У нас, например, много пациентов в Горном Алтае, которым теперь не обязательно ездить за 300 километров на очные приемы.

— Как работают телемедицинские консультации в «Здоровом поколении»?

— У нас есть сайт и свое приложение «Здоровое поколение», где можно записаться и на очный прием онлайн, и на телеконсультацию. Если вы впервые обращаетесь к нам в клинику, не обязательно очно подтверждать личность, можно легко зарегистрироваться через Госуслуги и также получить полный доступ к функционалу Личного кабинета пациента.

Приложение выдаст вам список специалистов, ведущих прием, вы выбираете время, программа попросит оплатить прием (это можно сделать здесь же), а затем подтвердит вашу запись. В назначенное время вы просто открываете приложение, нажимаете кнопку «Онлайн прием», и доктор выходит с вами на видео­связь.

Важно, что врачу доступна вся ваша медкарта — оформленные по всем стандартам протоколы приема других врачей клиники, выписки, результаты анализов, диагнозы и назначения. Более того, есть и чат с доктором, куда вы можете прислать дополнительные врачебные документы.

Проще говоря — проснулись за 10 минут до приема, умылись — и вы уже на приеме у врача. Не надо собирать, одевать ребенка и везти по пробкам. Думаю, многим родителям это близко и знакомо.

После консультации в том же приложении вам будет доступно заключение врача, которое можно будет предоставлять при необходимости.

Телеконсультация с врачом -педиатром , детским эндокринологом Константином Александровичем Шошиным. Дмитрий Лямзин

— Многие опасаются всего нового , особенно когда это касается здоровья. Что ответите людям , которые говорят: что по экрану монитора нельзя поставить диагноз?

— Мы задавались этим вопросом еще на этапе обсуждения с командой идеи о проекте. Понятно, что телеконсультация наиболее удобна тем, кто записывается на повторный прием, чтобы проверить или скорректировать результаты лечения.

Если вы консультируетесь впервые, это не означает, что доктор тут же назначит лечение по «картинке» на экране. Прежде всего, он выслушает все ваши жалобы и сделает медицинское заключение. Здесь несколько вариантов: от «немедленно вызываем скорую помощь» до назначения предварительных обследований и анализов для очного приема специалиста. Потому что зачастую пациенту приходится «гуглить» свои симптомы и там же искать ответы, к какому специалисту с ними обратиться, здесь же вы получите компетентный ответ и рекомендации, как действовать конкретно в вашем случае.

Идеальный типовой «сценарий» таков: вы консультируетесь с врачом очно, он ставит диагноз, назначает анализы, для забора наша медсестра приезжает на дом, результаты затем подгружаются в систему, а вы записываетесь на повторный прием уже онлайн. То есть вместо трех визитов в клинику, всего один. Это, конечно, особенно важно для семей с маленькими детьми, когда каждый поход в поликлинику — стресс как для ребенка, так и для родителей.

Регистратура клиники для детей и взрослых «Здоровое поколение». Дмитрий Лямзин

Доктор онлайн может проконсультировать по результатам анализов и УЗИ, сформировать индивидуальные рекомендации по плану обследования, дать рекомендации по режиму дня, питания и уходу за ребенком, календарю вакцинации и другим вопросам.

Сейчас активно обсуждается нехватка узких специалистов в районах края. Наши телеконсультации доступны не только барнаульцам, но и всем жителям территорий, где есть устойчивый мобильный интернет. У нас, например, много пациентов в Горном Алтае, которым теперь не обязательно ездить за 300 километров на очные приемы.

— И все же на телеконсультации невозможен осмотр и , наверное , тут нужен какой-то особый профессионализм врача.

— Все верно. Важно, что телеконсультации ведут высококвалифицированные врачи, которых знает весь край.

Сеть клиник для детей и взрослых «Здоровое поколение»

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