Телеведущая Лера Кудрявцева показала подписчикам свой разорванный грудной имплант

«Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания так сказать «катастрофы», — написала Кудрявцева в своем аккаунте.
Этим фото телеведущая хотела предостеречь других девушек, чтобы они не повторяли ее ошибок и внимательно следили за состоянием грудных имплантов.
По словам Кудрявцевой, она никогда не испытывала дискомфорта даже когда имплант лопнул. Разрыва не показало даже УЗИ.
«Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа (во время операции — прим. ред.) 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме, и поэтому я постоянно чувствовала синдром хронической усталости», — поделилась своей историей теледива.
Она поблагодарила подписчиков за поддержку и напомнила, что «пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые имплантаты не существует».
Напомним, что конце декабря стало известно, что Лера Кудрявцева оказалась в больнице из-за лопнувшего грудного импланта.