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Здоровье

Телеведущая Лера Кудрявцева показала подписчикам свой разорванный грудной имплант

Российская теледива и светская львица Лера Кудрявцева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото лопнувшего грудного импланта. Отравляющее инородное тело вытащили во время срочной операции, пишет life.ru.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
instagram.com

«Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания так сказать «катастрофы», — написала Кудрявцева в своем аккаунте.

Этим фото телеведущая хотела предостеречь других девушек, чтобы они не повторяли ее ошибок и внимательно следили за состоянием грудных имплантов.

По словам Кудрявцевой, она никогда не испытывала дискомфорта даже когда имплант лопнул. Разрыва не показало даже УЗИ.

«Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа (во время операции — прим. ред.) 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме, и поэтому я постоянно чувствовала синдром хронической усталости», — поделилась своей историей теледива.

Она поблагодарила подписчиков за поддержку и напомнила, что «пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые имплантаты не существует».

Напомним, что конце декабря стало известно, что Лера Кудрявцева оказалась в больнице из-за лопнувшего грудного импланта.

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