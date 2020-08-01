Телеведущая Малышева рассказала, кому категорически нельзя носить маски

По словам Елены Малышевой, детям нельзя носить маски, сообщает РИА Новости. Так она ответила на просьбу подписчицы в комментариях к одной из публикаций оценить вышедшее в Казахстане постановление надевать маски на новорожденных детей.
Такая мера может быть опасной для детей, уверена телеведущая.
«Это недопустимо. В Соединенных Штатах Америки зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках. У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых», — отметила она.
Также Малышева со ссылкой на Американскую ассоциацию педиатров заявила, что с детьми не нужна даже социальная дистанция.