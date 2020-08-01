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Здоровье

Телеведущая Малышева рассказала, кому категорически нельзя носить маски

В Москве масочный режим уже отменен. Барнаула и Алтайского края это может коснуться не скоро — пока все жители региона обязаны носить маски в общественных местах. Однако врач и телеведущая Елена Малышева уверена, что есть исключения.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала "Жить Здорово!" на youtube.com

По словам Елены Малышевой, детям нельзя носить маски, сообщает РИА Новости. Так она ответила на просьбу подписчицы в комментариях к одной из публикаций оценить вышедшее в Казахстане постановление надевать маски на новорожденных детей.

Такая мера может быть опасной для детей, уверена телеведущая.

«Это недопустимо. В Соединенных Штатах Америки зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках. У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых», — отметила она.

Также Малышева со ссылкой на Американскую ассоциацию педиатров заявила, что с детьми не нужна даже социальная дистанция.

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