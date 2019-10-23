Тело, масло и релакс. Как в Барнауле прошел чемпионат Сибири по массажу

Судьи чемпионата — сертифицированные специалисты и разработчики уникальных методик.
Участники соревновались в двух программах — обязательной и произвольной. Порядок выхода на арену определяла жеребьевка. Каждой подгруппе отводилось полчаса на выступление.
Андрей Сырченко,
эксперт Международного Совета Spa&Wellness:
Особенность чемпионата Сибири в том, что большинство участников представляют санаторно-курортные направления. В принципе, классику показали неплохую, в этом смысле тенденция позитивная. То, что будет в произвольной программе — немного другое. Это массажный «интеллект», то насколько специалист умеет ставить задачи и выполнять их. Это требует некой осмысленности и осознанности, не просто механического исполнения навыков.
В классическом массаже оценивалась опрятность, эргономика (положение массажиста и массируемого), соблюдение регламента и очередности выполнения приемов, а также единый темп.
В произвольном — эстетическая и коммерческая привлекательность программы, соответствие правилам профессионального этикета, использование «системы пяти чувств» — ароматы, музыка, предлагаемые напитки, постепенность тактильного контакта, использование дополнительных аксессуаров.
Андрей Сырченко,
эксперт Международного Совета Spa&Wellness:
Массажное движение эволюционирует. Мы должны показать не просто красивые техники, но и эффективные. А эффективность — это достижение результата наименьшими усилиями. Чтобы клиент, пациент, гость приезжая в санаторий Алтая мог восстановить свое здоровье и хотел возвращаться снова и снова.
Один из участников чемпионата Андрей Поляков (Белокуриха) серебряный призер международного конкурса «TOPSPAFEST-2019» в номинации медицинский массаж.
Андрей Поляков,
участник чемпионата, Белокуриха:
Я представляю санаторий «Россия». Особенность моей авторской программы в том, что я работаю с помощью специальных инструментов. Это медицинская сталь изогнутой формы. Я провожу осмотр, чтобы понять какое состояние было у человека до процедуры и уже после.
Денис Жудин, который вошел в пятерку лучших массажистов на Чемпионате Сибири в 2016 году, приехал представить свою авторскую программу «Алтай Хан». По его словам, она очень эффективна и пользуется популярностью у клиентов.
Денис Жудин,
участник чемпионата, Белокуриха:
Массажные техники не стоят на месте, они постоянно развиваются. Это очень интересно. Приехал сюда, потому что это драйв. А общение с коллегами, позволяет узнавать что-то новое. Здесь я представляю свою авторскую методику — это техника медово-пантового массажа. Она имеет хорошую проникающую способность и антитоксичность.
Некоторые специалисты представляли произвольную программу в паре. Одни из них — Наталья Михайлова и Татьяна Лебедева из Барнаула.
Особенность их методики в том, что процессе массажа человек получает глубокую проработку мышц. «Сначала мы тянем мышцы, а потом их прорабатываем. Все делаем ласково, плавно и с любовью, но эффективно», — объясняет Наталья Михайлова.