Тело, масло и релакс. Как в Барнауле прошел чемпионат Сибири по массажу

22 октября в Барнауле в рамках международного форума по оздоровительному и медицинскому туризму прошел VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу. 30 мастеров из Новосибирска, Белокурихи, Барнаула и Бийска приехали в краевую столицу, чтобы сразиться за звание лучшего массажиста. О том, как это было — в фоторепортаже altapress.ru.

Судьи чемпионата — сертифицированные специалисты и разработчики уникальных методик.

Участники соревновались в двух программах — обязательной и произвольной. Порядок выхода на арену определяла жеребьевка. Каждой подгруппе отводилось полчаса на выступление.

VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова

Андрей Сырченко,

эксперт Международного Совета Spa&Wellness:

Особенность чемпионата Сибири в том, что большинство участников представляют санаторно-курортные направления. В принципе, классику показали неплохую, в этом смысле тенденция позитивная. То, что будет в произвольной программе — немного другое. Это массажный «интеллект», то насколько специалист умеет ставить задачи и выполнять их. Это требует некой осмысленности и осознанности, не просто механического исполнения навыков.

В классическом массаже оценивалась опрятность, эргономика (положение массажиста и массируемого), соблюдение регламента и очередности выполнения приемов, а также единый темп.

В произвольном — эстетическая и коммерческая привлекательность программы, соответствие правилам профессионального этикета, использование «системы пяти чувств» — ароматы, музыка, предлагаемые напитки, постепенность тактильного контакта, использование дополнительных аксессуаров.

Андрей Сырченко,

эксперт Международного Совета Spa&Wellness:

Массажное движение эволюционирует. Мы должны показать не просто красивые техники, но и эффективные. А эффективность — это достижение результата наименьшими усилиями. Чтобы клиент, пациент, гость приезжая в санаторий Алтая мог восстановить свое здоровье и хотел возвращаться снова и снова.

VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова

Один из участников чемпионата Андрей Поляков (Белокуриха) серебряный призер международного конкурса «TOPSPAFEST-2019» в номинации медицинский массаж.

Андрей Поляков,

участник чемпионата , Белокуриха:

Я представляю санаторий «Россия». Особенность моей авторской программы в том, что я работаю с помощью специальных инструментов. Это медицинская сталь изогнутой формы. Я провожу осмотр, чтобы понять какое состояние было у человека до процедуры и уже после.

VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова VI Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу Анна Зайкова

Денис Жудин, который вошел в пятерку лучших массажистов на Чемпионате Сибири в 2016 году, приехал представить свою авторскую программу «Алтай Хан». По его словам, она очень эффективна и пользуется популярностью у клиентов.

Денис Жудин,

участник чемпионата , Белокуриха:

Массажные техники не стоят на месте, они постоянно развиваются. Это очень интересно. Приехал сюда, потому что это драйв. А общение с коллегами, позволяет узнавать что-то новое. Здесь я представляю свою авторскую методику — это техника медово-пантового массажа. Она имеет хорошую проникающую способность и антитоксичность.

Некоторые специалисты представляли произвольную программу в паре. Одни из них — Наталья Михайлова и Татьяна Лебедева из Барнаула.

Особенность их методики в том, что процессе массажа человек получает глубокую проработку мышц. «Сначала мы тянем мышцы, а потом их прорабатываем. Все делаем ласково, плавно и с любовью, но эффективно», — объясняет Наталья Михайлова.