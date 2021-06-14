14 июня 21°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

Темпы вакцинации от коронавируса в Алтайском крае остаются очень низкими

По данным регионального штаба на утро 14 июня, в Алтайском крае вакцинирование от COVID-19 прошли только 274 356 человек. Причем полностью привитыми являются 226 тыс. человек или около 9% населения.

«КовиВак», вакцина от коронавируса.
«КовиВак», вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Напомним, что перед краевым правительством стоит задача, которую уже сегодня можно считать невыполненной. Для того, чтобы не столкнуться с третьей волной коронавируса (ее ожидают осенью вместе с подъемом вирусных заболеваний), нужно вакцинировать в регионе 60% взрослого населения или 1.1 млн человек. Очевидно, что достичь таких показателей не удастся.

Для того, чтобы хотя бы приблизиться к заданным показателям, необходимо в сутки прививать 10−15 тыс. человек, а сейчас прививки ставят около 2,5 тыс. жителей края в сутки.

За темпы вакцинации в регионе отвечают социальный вице-губернатор Игорь Степаненко и министр здравоохранения Дмитрий Попов. Но они уже аккуратно «переводят стрелки» на муниципалитеты.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
zdravalt.ru

Так, на недавнем совещании в краевом правительстве по этому вопросу Дмитрий Попов назвал муниципалитеты, где работа по вакцинации поставлена слабо. В эту группу он несколько неожиданно включил и Барнаул, таким образом указывая на существенную недоработку в темпах вакцинации со стороны главы города Вячеслава Франка. В числе отстающих также оказались Новоалтайск, Славгород, Табунский и Третьяковский районы.

Игорь Степаненко также публично уже заявил, что третья волна может накрыть край осенью. Одним из главных факторов этого он неожиданно назвал не провальные темпы вакцинации, а «туристическую привлекательность региона».

Игорь Степаненко.
Игорь Степаненко.
пресс-служба правительства Алтайского края.

Губернатор Томенко на совещании 11 июня в правительстве поставил вопрос массовой вакцинации от коронавируса под свой личный контроль.

«Темпы вакцинации нужно значительно увеличивать. Желательно увеличивать их от сегодняшнего уровня в четыре-пять раз. Если мы будем продолжать двигаться так, как мы это делаем сегодня, то целевых показателей вакцинации достигнем только к осени следующего года. Появляются риски того, что мы с вами получим третью волну или очередной всплеск заболеваемости. Осень прошлого года помним и осознаем: допустить такого состояния ни в коем случае нельзя. Со стороны всех должностных лиц мы с вами должны сделать все, что от нас зависит, все, что в наших силах, и постараться обеспечить коллективный иммунитет», — заявил на совещании Томенко.

Напомним, что глава региона в прошлом году тоже переболел новой коронавирусной инфекцией.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость