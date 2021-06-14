Темпы вакцинации от коронавируса в Алтайском крае остаются очень низкими

По данным регионального штаба на утро 14 июня, в Алтайском крае вакцинирование от COVID-19 прошли только 274 356 человек. Причем полностью привитыми являются 226 тыс. человек или около 9% населения.

Напомним, что перед краевым правительством стоит задача, которую уже сегодня можно считать невыполненной. Для того, чтобы не столкнуться с третьей волной коронавируса (ее ожидают осенью вместе с подъемом вирусных заболеваний), нужно вакцинировать в регионе 60% взрослого населения или 1.1 млн человек. Очевидно, что достичь таких показателей не удастся.

Для того, чтобы хотя бы приблизиться к заданным показателям, необходимо в сутки прививать 10−15 тыс. человек, а сейчас прививки ставят около 2,5 тыс. жителей края в сутки.

За темпы вакцинации в регионе отвечают социальный вице-губернатор Игорь Степаненко и министр здравоохранения Дмитрий Попов. Но они уже аккуратно «переводят стрелки» на муниципалитеты.

Дмитрий Попов , министр здравоохранения Алтайского края. zdravalt.ru

Так, на недавнем совещании в краевом правительстве по этому вопросу Дмитрий Попов назвал муниципалитеты, где работа по вакцинации поставлена слабо. В эту группу он несколько неожиданно включил и Барнаул, таким образом указывая на существенную недоработку в темпах вакцинации со стороны главы города Вячеслава Франка. В числе отстающих также оказались Новоалтайск, Славгород, Табунский и Третьяковский районы.

Игорь Степаненко также публично уже заявил, что третья волна может накрыть край осенью. Одним из главных факторов этого он неожиданно назвал не провальные темпы вакцинации, а «туристическую привлекательность региона».

Игорь Степаненко. пресс-служба правительства Алтайского края.

Губернатор Томенко на совещании 11 июня в правительстве поставил вопрос массовой вакцинации от коронавируса под свой личный контроль.

«Темпы вакцинации нужно значительно увеличивать. Желательно увеличивать их от сегодняшнего уровня в четыре-пять раз. Если мы будем продолжать двигаться так, как мы это делаем сегодня, то целевых показателей вакцинации достигнем только к осени следующего года. Появляются риски того, что мы с вами получим третью волну или очередной всплеск заболеваемости. Осень прошлого года помним и осознаем: допустить такого состояния ни в коем случае нельзя. Со стороны всех должностных лиц мы с вами должны сделать все, что от нас зависит, все, что в наших силах, и постараться обеспечить коллективный иммунитет», — заявил на совещании Томенко.

Напомним, что глава региона в прошлом году тоже переболел новой коронавирусной инфекцией.