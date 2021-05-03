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Здоровье

Терапевт рекомендовала пенсионеру не смотреть программы Соловьева

В Саранске терапевт посоветовала пенсионеру, который оказался любителем передачи с участием телеведущего Владимира Соловьева, ограничить просмотр таких программ, сообщает «Столица С».

Соловьев заплакал во время эфира.
Соловьев заплакал во время эфира.
кадр из видео.

Мужчина пожаловался врачу на давление и учащенное сердцебиение. Пенсионер, среди прочего, рассказал, что переживания вызывает увиденное по телевизору, а так как программа идет поздно, то ему приходится злоупотреблять кофе.

Врач выписала пациенту медикаменты и «рекомендовала как можно меньше смотреть программы Соловьева», отмечает издание.

В мае 2020 года в сети появлялась петиция с требованием убрать Соловьева с федеральных каналов России, пишет «Росбалт». По мнению автора обращения, методы работы Соловьева «очень хамские». Также была опубликована петиция с просьбой запретить телеведущему въезд в страны Европы.

Между тем Соловьев уверен, что против России и него ведут войну. Он заявил, что многих российских журналистов и телеведущих пытается дискредитировать Запад, заявил он на своем youtube-канале «Соловьев LIVE» во время разговора с редактором RT Маргаритой Симоньян.

«Мы с тобой говорили, что против нашей страны ведется война, причем эту войну ведут осознанно», — обратился Соловьев к Симноньян.

Сейчас стоит задача дискредитировать всех, кому доверяет народ, отметил телеведущий.

И пожаловался, что атаки постоянно идут на него, Симоньян, Дмитрия Киселева, Сергея Брилева и на руководство телеканалов.

Соловьев считает, что за нападками стоят целые западные структуры из специально обученных людей.

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