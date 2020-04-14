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Здоровье

Тест на Covid-19 для кошек и собак создали в России

В РФ создана первая тест-система диагностики возбудителя коронавируса у животных, в том числе у кошек и собак, рассказала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Кошка и собака.
Кошка и собака.
СС0

Это разработка Федерального центра охраны здоровья животных — ФГБУ «ВНИИЗЖ», научного учреждения Россельхознадзора, собщает ТАСС. Планируется провести около 10 тыс. исследований биоматериала животных на базе подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и референтных центров. Работа будет проводиться по всей стране.

Тест основан на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция) и разработана на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ). У животных будут браться оральные и назальные пробы, возможно, фекальные и ректальные.

Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и МЭБ, сейчас отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов, то есть собак или кошек. Но заражение животных COVID-19 может иметь последствия для их здоровья и благополучия, а также для сохранения дикой природы.

Поголовно тестировать всех российских собак и кошек не будут, пишет «Росбалт». Пробы будут брать у питомцев, у которых наблюдаются клинические признаки болезни или которые были в контакте с инфицированным человеком.

Аэропорты

В первую очередь наборы для диагностики животных поступят в крупные города и в те регионы, где есть международные аэропорты. Тестировать будут и возвращающихся из-за границы собак и кошек.

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