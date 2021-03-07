Тестирование на коронавирус в Алтайском крае сдала половина населения региона

Коронавирусная статистика за 6 марта
Заболели — 126 (всего 44 436 человек).
Выздоровели — 97 (всего 39 749 пациентов).
Находятся на лечении в госпиталях — 1357 человек.
В тяжелом состоянии — 340 пациентов.
Подключено к аппаратам ИВЛ — 102 больных.
За минувшие сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в населенных пунктах:
- Барнаул — 36,
- Бийск — 17,
- Рубцовск — 16,
- Поспелихинский район — 7,
- Яровое — 5,
- Камень-на-Оби, Бийский район — по 4,
- Алейск, Заринск, Ребрихинский, Солтонский районы — по 3,
- Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Курьинский район, Павловский, Рубцовский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 2,
- Славгород, Алейский, Алтайский, Бурлинский, Крутихинский, Тальменский, Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано уже 1,229 млн человек, что составляет примерно 50% населения региона.
Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта комбинированной «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения.
По данным на 7 марта, прививки в крае поставили 64 782 человека. Из них 38 265 человек получили первую прививку, а 26 517 человек полностью привиты.