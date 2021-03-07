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Здоровье

Тестирование на коронавирус в Алтайском крае сдала половина населения региона

Еще 12 человек скончались в Алтайском крае за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции. Всего за весь период наблюдения от COVID-19 в регионе умерли 1572 человека с подтвержденным диагнозом, сообщает региональный оперштаб.

Жители Барнаула теперь могут сдать тест на коронавирус самостоятельно и не выходя из дома.
Жители Барнаула теперь могут сдать тест на коронавирус самостоятельно и не выходя из дома.

Коронавирусная статистика за 6 марта

Заболели — 126 (всего 44 436 человек).

Выздоровели — 97 (всего 39 749 пациентов).

Находятся на лечении в госпиталях — 1357 человек.

В тяжелом состоянии — 340 пациентов.

Подключено к аппаратам ИВЛ — 102 больных.

За минувшие сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в населенных пунктах:

  • Барнаул — 36,
  • Бийск — 17,
  • Рубцовск — 16,
  • Поспелихинский район — 7,
  • Яровое — 5,
  • Камень-на-Оби, Бийский район — по 4,
  • Алейск, Заринск, Ребрихинский, Солтонский районы — по 3,
  • Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Курьинский район, Павловский, Рубцовский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 2,
  • Славгород, Алейский, Алтайский, Бурлинский, Крутихинский, Тальменский, Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано уже 1,229 млн человек, что составляет примерно 50% населения региона.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта комбинированной «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения.

По данным на 7 марта, прививки в крае поставили 64 782 человека. Из них 38 265 человек получили первую прививку, а 26 517 человек полностью привиты.

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