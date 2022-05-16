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Здоровье

392 тысячи случаев «неизвестной лихорадки» выявили за сутки в Северной Корее

В КНДР 15 мая выявили более 392 тысяч новых случаев заражения «неизвестной лихорадкой», сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
kremlin.ru

По данным ЦТАК, восемь «пациентов с повышенной температурой» скончались.

Всего в стране заболели 1,2 млн человек, среди которых 648 тыс. выздоровели, а более 564 тыс. находятся на лечении.

На данный момент число погибших составляет 50 человек, как минимум у одного из них анализ выявил штамм коронавируса омикрон BA.2, известный как стелс-омикрон, пишет Lenta.ru.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для того, чтобы наладить поставки лекарств в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.

Политбюро Трудовой партии Кореи провело экстренное совещание в связи с ситуацией в стране.

Режим ЧС

12 мая в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения коронавирусом. Ранее власти страны заявляли, что в стране нет пандемии. В связи с выявлением заболевания в стране объявили режим ЧС.

Мировые эксперты считают, что эта лихорадка является коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

Ранее о вспышке «неизвестной лихорадки» в Северной Корее сообщили СМИ.

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