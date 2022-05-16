392 тысячи случаев «неизвестной лихорадки» выявили за сутки в Северной Корее

По данным ЦТАК, восемь «пациентов с повышенной температурой» скончались.
Всего в стране заболели 1,2 млн человек, среди которых 648 тыс. выздоровели, а более 564 тыс. находятся на лечении.
На данный момент число погибших составляет 50 человек, как минимум у одного из них анализ выявил штамм коронавируса омикрон BA.2, известный как стелс-омикрон, пишет Lenta.ru.
Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для того, чтобы наладить поставки лекарств в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.
Политбюро Трудовой партии Кореи провело экстренное совещание в связи с ситуацией в стране.
Режим ЧС
12 мая в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения коронавирусом. Ранее власти страны заявляли, что в стране нет пандемии. В связи с выявлением заболевания в стране объявили режим ЧС.
Мировые эксперты считают, что эта лихорадка является коронавирусом, сообщает «Интерфакс».
Ранее о вспышке «неизвестной лихорадки» в Северной Корее сообщили СМИ.