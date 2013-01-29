Тысячи жертв и тайны американцев: 5 страшных фейков о коронавирусе из Китая

Новый коронавирус вызвал в Китае вспышку пневмонии, а в интернете — настоящую эпидемию фейков. Рассылки в мессенджерах и сообщения интернет-изданий пугают страшными цифрами и все новыми странными «фактами». Altapress.ru выбрал несколько самых популярных фейков: рассказываем, почему в них не стоит верить.

Опасные бананы

Большинство фейков о коронавирусе распространяют через мессенджеры. В одном из них говорилось, что в больнице Синьхуа якобы погибли 23 человека, зараженные вирусом n7n9, поэтому не рекомендуется употреблять бананы, привезенные с юга, пишет «Москва24». На самом деле, китайский вирус имеет обозначение 2019-nCoV, а его распространение через бананы — просто фейк. Однако жителей Казахстана настолько напугало это сообщение, что вице-министру здравоохранения страны даже пришлось сделать официальное заявление, что это — неправда.

«Арбидол» против коронавируса

РБК обратил внимание на то, что в рекламе на радио лекарство «Арбидол» начали позиционировать как средство против коронавируса. Достоверностью этих сведений уже заинтересовалась ФАС. На самом деле, вакцины от китайского коронавируса пока нет.

Врач. Халат. Болезнь СС0

Тысячи жертв

В интернете распространяется информация о миллионах людей, которые находятся на карантине, и 112 000 погибших. Якобы люди в Китае умирают прямо на улицах, а директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что каждая страна сама за себя. Это фейки, заявляет «Лига.Новости» со ссылкой на BuzzFeed News.

Спирт как панацея

В мессенджерах распространяют информацию, что уберечься от коронавируса можно, если натираться спиртом и употреблять спиртовые настойки, пишет «ТВЦ». Это тоже неправда.

Американцы тайно создали вакцину

Американский блогер опубликовал в Twitter ссылку на некий патент, зарегистрированный в 2015 году. Якобы это — вакцина от коронавируса. Однако, во-первых, этого блогер ранее увлекался конспирологическими теориями. Во-вторых, это патент на вакцину от птичьего гриппа, пишет bfm.ru.