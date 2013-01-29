Тысячи жертв и тайны американцев: 5 страшных фейков о коронавирусе из Китая

Опасные бананы
Большинство фейков о коронавирусе распространяют через мессенджеры. В одном из них говорилось, что в больнице Синьхуа якобы погибли 23 человека, зараженные вирусом n7n9, поэтому не рекомендуется употреблять бананы, привезенные с юга, пишет «Москва24». На самом деле, китайский вирус имеет обозначение 2019-nCoV, а его распространение через бананы — просто фейк. Однако жителей Казахстана настолько напугало это сообщение, что вице-министру здравоохранения страны даже пришлось сделать официальное заявление, что это — неправда.
«Арбидол» против коронавируса
РБК обратил внимание на то, что в рекламе на радио лекарство «Арбидол» начали позиционировать как средство против коронавируса. Достоверностью этих сведений уже заинтересовалась ФАС. На самом деле, вакцины от китайского коронавируса пока нет.
Тысячи жертв
В интернете распространяется информация о миллионах людей, которые находятся на карантине, и 112 000 погибших. Якобы люди в Китае умирают прямо на улицах, а директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что каждая страна сама за себя. Это фейки, заявляет «Лига.Новости» со ссылкой на BuzzFeed News.
Спирт как панацея
В мессенджерах распространяют информацию, что уберечься от коронавируса можно, если натираться спиртом и употреблять спиртовые настойки, пишет «ТВЦ». Это тоже неправда.
Американцы тайно создали вакцину
Американский блогер опубликовал в Twitter ссылку на некий патент, зарегистрированный в 2015 году. Якобы это — вакцина от коронавируса. Однако, во-первых, этого блогер ранее увлекался конспирологическими теориями. Во-вторых, это патент на вакцину от птичьего гриппа, пишет bfm.ru.
О первых случаях заражения новым типом вируса 2019-nCoV стало известно в конце декабря 2019 года. Общее количество заразившихся вирусом достигло 4,6 тыс. человек, умерли более 100 человек.
Коронавирус 2019-nCoV вызывает у зараженных пневмонию. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань на рынке морепродуктов.