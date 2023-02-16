То, что доктор прописал. В Барнауле открыли производство аптечных микстур и порошков

В аптеке № 288 на ул. Малахова, 111 торжественно открыли аптечное производство. Теперь здесь будут изготавливать лекарства, назначенные врачами по индивидуальным рецептам, а также препараты для больниц и поликлиник города.

Возрождение утраченного

Помещения, которые сейчас занимает производство, и раньше предназначались для изготовления лекарств, здесь располагалась 132-я муниципальная аптека. Но потом, еще в 1990-х, все развалилось, и часть площадей долгое время были буквально заброшены. В 2020 году муниципальную аптеку передали предприятию «Аптеки Алтая», которое в 2021 году приняло решение возродить производство.

В помещении пришлось сделать капитальный ремонт, разделить потоки, завезти новое химически стойкое оборудование, а также лицензировать производство и подготовить специалистов.

Директор предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Халковская говорит, что приборы для аптечного производства пришлось буквально искать по всей стране, поскольку такая практика была повсеместно утрачена.

Открытие производственной аптеки. Дмитрий Лямзин.

Большой список

Незадолго до открытия определили список из 40 препаратов, которые будет готовить аптека № 288, однако уже сейчас он расширился до 150 и пополняется едва ли не каждый день. Список постоянно обсуждают с врачами, которые, как рассказала Ольга Халковская, вспоминают старые советские рецепты и готовы их выписывать.

По словам заведующей производством Светланы Ворсиной, номенклатуру можно расширить и до 1000 наименований, если будет потребность.

На производстве работает провизор-аналитик и три фармацевта, которые готовят лекарства. «Аптека сама закупает субстанции, — рассказывает Светлана Ворсина. — Некоторые идут фасовкой в килограмм, например, новокаин или йодид калия. Другие, как, например, глюкоза, — и вовсе по 25 килограммов».

Открытие производственной аптеки. Дмитрий Лямзин.

Капли и растворы

В аптеке делают так называемые экстемпоральные средства — лекарственные формы, изготовленные в соответствии с рецептом от врача и специально для определенного пациента, в том числе для детей.

Аптека в Барнауле будет готовить лекарства по сложным врачебным прописям, эти порошки и микстуры фармацевтические заводы не выпускают. В частности сейчас здесь готовят растворы для физиолечения с коротким сроком годности, такие препараты можно сделать только в аптеке, большие фармпредприятия за них не берутся, поскольку это не выгодно.

Производство в аптеке № 288 ориентировано на потребности покупателей: здесь будут делать, в том числе, антигриппин, глазные капли рибофлавина, растворы протаргола и колларгола.

Открытие производственной аптеки. Дмитрий Лямзин.

По всем направлениям

Лекарственное производство — направление, которое «Аптеки Алтая» планируют развивать, это приоритетная задача.

Поскольку предприятие уже имеет в своей сети 134 точки в регионе и отлаженную логистику, сейчас здесь прорабатывают возможность интернет-заказа индивидуальных лекарственных форм. Уже известно, что ряд препаратов будут доставлять из Баранула по Бийскому направлению два раза в неделю. При этом логистические цепочки постараются сделать как можно короче.

Кроме того, в Бийске также планируется возобновление работы рецептурно-производственного отдела. Такими планами поделился на открытии министр здравоохранения Дмитрий Попов. «Сейчас аптечные производства сохранились в Завьялово и Рубцовске, но мы понимаем, что потребность населения выше, — сказал министр. — В идеальном же варианте производство лекарств должно быть в каждом межрайонном центре и обслуживать порядка 100 тыс. населения в своем медицинском округе».

Основная проблема при открытии аптечных производств, по словам министра, — даже не модернизация и закупка оборудовании, а кадры.

Кто работает в аптеке

На базе производственного «цеха» в аптеке № 288 открыли класс, где уже сейчас учатся будущие фармацевты. За счет «Аптек Алтая» сейчас восемь студентов получают среднее профессиональное образование, четыре студента обучаются в АГМУ по целевым договорам.

С сентября 2023 года медицинский университет при участии «Аптек Алтая» возобновит подготовку востребованных аптечных специалистов — провизоров-аналитиков. Они будет проводить качественный и количественный физико-химический анализ исходных веществ для производства лекарств.