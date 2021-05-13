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Здоровье

Токсичный коктейль: ВОЗ и мировые лидеры могли предотвратить катастрофу с ковидом

ВОЗ и мировые лидеры могли предотвратить катастрофу COVID-19, сообщает Financial Times со ссылкой на отчет независимых экспертов, названных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Документ жестко критикует власти Китая, Европы и Северной Америки и рекомендует приступить к широкомасштабным реформам в области предупреждения и предотвращения эпидемий, пишет bfm.ru.

Однако в отчете не указано ни одного виновника сложившейся ситуации.

«Совершенно очевидно, что сочетание неправильного стратегического выбора, отсутствия воли к преодолению неравенства и плохо скоординированной системы создало токсичный коктейль, который позволил пандемии превратиться в катастрофический человеческий кризис», — говорится в отчете.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии заболевания, вызываемого новым типом коронавирусной инфекции.

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