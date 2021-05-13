Токсичный коктейль: ВОЗ и мировые лидеры могли предотвратить катастрофу с ковидом

Документ жестко критикует власти Китая, Европы и Северной Америки и рекомендует приступить к широкомасштабным реформам в области предупреждения и предотвращения эпидемий, пишет bfm.ru.
Однако в отчете не указано ни одного виновника сложившейся ситуации.
«Совершенно очевидно, что сочетание неправильного стратегического выбора, отсутствия воли к преодолению неравенства и плохо скоординированной системы создало токсичный коктейль, который позволил пандемии превратиться в катастрофический человеческий кризис», — говорится в отчете.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии заболевания, вызываемого новым типом коронавирусной инфекции.