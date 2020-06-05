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Здоровье

Томский губернатор обвинил медиков в распространении COVID-19

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что некоторые медработники в местных больницах сами виноваты в том, что заразились коронавирусом нового типа.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По его словам, они нарушили требования безопасности.

На заседании областной думы 4 июня Жвачкин рассказал, что девушка-врач вышла покурить и заразилась коронавирусом, а потом, не снимая защитный костюм, пошла пить чай.

«Меня так разозлили <медики в> некоторых медицинских учреждениях в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить. В результате лежат все вместе. Или сходить на шашлыки, день рождения», — цитирует его издание VTomske.

Губернатор Жвачкин сомневается, выплачивать ли ей деньги, которые получают заразившиеся медики.

По его словам, она нарушила все правила и заразила других, пишет ura.ru. Также Жвачкин подчеркнул, что те врачи, которые напрямую работают с коронавирусными пациентами, не заразились, потому что соблюдали все предписанные меры.

Ранее губернатор рассказывал, что власти потратили уже 1,2 млрд рублей из бюджета Томской области на борьбу с коронавирусом.

Согласно указу президента РФ, врачи, которые работают с пациентами с COVID-19, могут рассчитывать на выплату в 68,8 тыс/ рублей, если сами заразятся.

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