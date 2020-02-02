«Тот китаец из новостей» с коронавирусом пожаловался на больницу в Чите

Ван Юньбинь, госпитализированный с коронавирусом в Забайкальском крае, пожаловался на условия в читинской больнице. На его письмо, опубликованное на портале Чита.ру, обращает внимание Znak.

«Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен, и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен, узнал из новостей», — написал гражданин КНР.

В письме мужчина рассказал, что у его маленького ребенка понос и температура. «Условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации», — пишет мужчина. По его словам, в выходные многие врачи не работают, и он не знает, смогут ли его дочери вовремя оказать помощь, если это потребуется.

Кроме того, в письме говорится, что за неделю мужчина с дочерью сдавали кровь на анализ шесть раз, но результаты врачи не дали