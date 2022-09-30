Тот же «Спутник», только в нос. Шесть вопросов о назальной вакцине от коронавируса

В первую очередь способом введения. Назальная вакцина формирует иммунную защиту во «входных воротах инфекции» — на слизистой носоглотки. Об этом рассказала «Известиям» профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН Оксана Гизингер. Как и в случае с уколом, распылять «назалку» можно людям без симптомов респираторной инфекции.
По словам директора центра имени Гамалеи Александр Гинцбурга, человек, вакцинировавшийся интраназально, никогда не будет переносчиком коронавируса. Внутримышечная инъекция не гарантирует появление антител в носовых ходах.
Кроме того, есть люди, которым психологически проще перенести «пшик» в нос, чем укол.
Пока нет. 31 августа 2022 года Минздрав РФ выдал Национальному исследовательскому центру имени Гамалеи разрешение на испытания назальной формы вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц (VLP). Первая фаза клинических испытаний завершится к декабрю.
Новая вакцина создана на основе так называемых вирусоподобных частиц. Они не содержат генетического материала, что делает препарат наиболее безопасным.
Действительно, во многих регионах уже распыляют вакцину в нос. Первопроходцем стала Курская область. Глава местного областного комитета здравоохранения Екатерина Письменная говорила ТАСС, что «легче переносится, меньше побочных эффектов в виде температуры, ломоты».
Для вакцинации закупили атомайзеры — специальные насадки на шприц. Но это пока тот же «Спутник V», что и в инъекции, а не та «назалка», которая еще проходит испытания. Распылять его в нос можно, это внесли в методические рекомендации к вакцине.
Новая назальная вакцина двухкомпонентная, интервал между прививками составляет три недели — как и в случае с инъекционной формой. Ее оптимально использовать для ревакцинации. По словам специалистов, она может давать дополнительный защитный эффект по сравнению с инъекцией, так как содержит S-белки всех групп родственных штаммов, которые циркулируют на территории России — от уханьского до омикрона.
Пока не известно. По словам источников altapress.ru в сфере здравоохранения региона, насадки на шприцы нужно закупить за счет местного бюджета, а это, судя по всему, не первоочередная статья расходов.