Тот же «Спутник», только в нос. Шесть вопросов о назальной вакцине от коронавируса

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Назальная вакцина уже прошла испытания?

Пока нет. 31 августа 2022 года Минздрав РФ выдал Национальному исследовательскому центру имени Гамалеи разрешение на испытания назальной формы вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц (VLP). Первая фаза клинических испытаний завершится к декабрю.

Новая вакцина создана на основе так называемых вирусоподобных частиц. Они не содержат генетического материала, что делает препарат наиболее безопасным.