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Здоровье

Тревожное открытие: найден неуязвимый к антителам штамм коронавируса

Группа американских ученых определила новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который оказался неуязвимым к некоторым нейтрализующим антителам, способным сдерживать другие варианты вируса.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

По словам исследователей, штамм сочетает в себе генетические маркеры, связанные с быстрым распространением, более тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к иммунной системе человека.

Пока BV-1 был найден только в образце слюны студента с симптомами легкого простудного заболевания, других случаев заражения не выявлено.

Положительные результаты тестов на вирус специалисты получили 5 марта и 25 марта, что указывает на более продолжительную инфекцию, чем обычно это происходит у пациентов в возрасте 18−24 лет.

Ученые уже передали данные о последовательностях генома BV-1 в GISAID — базу геномных данных вирусов гриппа и коронавируса, пишет Lenta.ru.

Об открытии сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

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