Тревожное открытие: найден неуязвимый к антителам штамм коронавируса

По словам исследователей, штамм сочетает в себе генетические маркеры, связанные с быстрым распространением, более тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к иммунной системе человека.
Пока BV-1 был найден только в образце слюны студента с симптомами легкого простудного заболевания, других случаев заражения не выявлено.
Положительные результаты тестов на вирус специалисты получили 5 марта и 25 марта, что указывает на более продолжительную инфекцию, чем обычно это происходит у пациентов в возрасте 18−24 лет.
Ученые уже передали данные о последовательностях генома BV-1 в GISAID — базу геномных данных вирусов гриппа и коронавируса, пишет Lenta.ru.
Об открытии сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.