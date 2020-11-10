Трое медиков в Алтайском крае заболели COVID-19 после прививки «Спутник V»

После вакцинации от коронавируса трое медработников в Алтайском крае все равно заболели COVID-19, сообщил amic.ru.

«Ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде», — сказала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Вакцину «Спутник V» получили 42 человека, в их числе и сама Переладова.

За сутки до первой прививки все сдали анализы на наличие антител и вируса в крови. Результаты были отрицательными, то есть врачи успели заразиться в промежуток между забором анализов и вакцинацией, пишет издание.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова.

Заболевшие медики уже выздоровели. Если у них не выработался достаточный иммунитет, им поставят вторую прививку.

Ранее сообщалось, что первыми привились медики Краевой клинической больницы, онкологического диспансера, Городских поликлиник № 1 и № 9, Детской городской поликлиники № 9.