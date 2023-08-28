Три принцессы. Жительница Алтайского края рассказала о непростых родах в «Даре»

Катюше, Веронике и Ангелине на днях исполнилось пять лет. Воспоминаниями об их появлении на свет поделилась многодетная мама Алена Коваленко. История этого рождения очень непростая. Судьба подарила Алене девочек без процедур ЭКО.

«Буквально через несколько дней после того, как мы с мужем узнали о моей беременности, я слегла в инфекционное отделение с температурой 40, - вспоминает Алена. - Через неделю меня перевели в пульмонологию с двусторонней пневмонией, где я провела еще три недели с несколькими видами антибиотиков и рентгеном через каждые четыре дня».

Бабушки в палате наперебой советовали женщине не сохранять беременность. Говорили, что из-за болезни ребенок непременно родится с отклонениями, если вообще выживет. Но Алена и слушать не хотела. Не долечившись и написав отказную, она убежала домой и первым делом записалась на УЗИ, чтобы узнать, все ли хорошо с малышом.

Тройня Коваленко. Дар22.рф.

«А меня там обрадовали: «У вас двойня!.. Ой, нет, тройня!». Слезы тогда ручьем брызнули из глаз. Я лежала и плакала от счастья и страха теперь уже не за одного, а за трех малышей! – рассказывает Алена.

Беременность была очень сложная. На сроке 26 недель будущую маму положили на госпитализацию в «Дар» – были сильные отеки. Девочки давили на все органы, почки почти отказывали. Алена говорит: «Я благодарна всем, с кем мне посчастливилось провести это время. Врачи и акушерки были очень внимательны, мне была оказана вся необходимая помощь».

Алене очень хотелось родить самой, но с тройней до естественных родов не допускают. И вот, 30 июля 2018 года в 3:01, 3:01 и 3:03 ночи появились на свет малышки. Довольно здоровые и крепкие – вес при рождении был около 2 кг у каждой.

Тройня Коваленко. Дар22.рф.

«Катюша, первая из тройни, родилась в плодном мешочке. Врач Евгений Федорович Хабаров тогда сказал: «Счастливая будет! В рубашке родилась». Впоследствии удача нам помогла: когда Катюше было чуть больше полутора лет, она выжила после двух недель реанимации», - вспоминает Алена.

Малышки были очень маленькие, не все могли дышать самостоятельно, так что их сразу отправили в реанимацию.

«Я не верила своему счастью! Мне дали отдохнуть после операции, крови было потеряно очень много. Но вечером я побежала к девочкам в реанимацию и с тех пор сама их кормила, не пропуская ни одного раза, каждые три часа, - продолжает Алена. - Помню, как я, будто на крыльях, влетала в реанимационный блок и бегала от одного кювеза к другому. Плачущие мамы в детской реанимации смотрели на меня как на сумасшедшую. Дескать, чего это она радуется: дети под ИВЛ, недоношенные, маловесные. А я совсем по-другому видела эту ситуацию: дети здоровые, с прекрасным весом, и одна уже дышит самостоятельно! Кушали малышки всегда хорошо. И это тоже здорово!»

Тройня Коваленко. Дар22.рф.

Примерно через неделю одну малышку перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных. Работы у Алены прибавилось, поскольку вся семья лежала на трех разных этажах. Когда же всех девочек перевели ко мне в палату, мама с облегчением вздохнула: никуда не надо бежать, тратить часы на перемещения по этажам и сцеживания – все в одном месте.

«Я даже смогла исполнить свою заветную мечту – прочитала сборник записок о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойля», - говорит Алена.

Через два с небольшим месяца семью торжественно выписали из перинатального центра домой. Вероника стала 5-тысячным рожденным в перинатальном центре ребенком, так что ей были оказаны особые почести.

Тройня Коваленко. Дар22.рф.