Три жизненно важных лекарства в России приравняли к наркотикам

Три аптечных препарата в России с 1 декабря включили в список запрещенных и сильнодействующих. Постановление об этом 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».

Под запрет в открытой продаже попали — прегабалин (от эпилепсии), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (офтальмологический препарат). Все они входят в перечень ​жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики.

С 2013 года торговля этими препаратами выросла более чем в 20 раз. Сначала их продавали по бессрочным рецептам, но с 2015 года стали выдавать только по одноразовым рецептам, которые потом хранятся в аптеке три года.

Статья 234 Уголовного кодекса («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») предусматривает наказание в виде срока лишения свободы до 8 лет и штрафа до 200 тыс рублей.