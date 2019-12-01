Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 декабря -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Три жизненно важных лекарства в России приравняли к наркотикам

Три аптечных препарата в России с 1 декабря включили в список запрещенных и сильнодействующих. Постановление об этом 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».

Таблетки.
Таблетки.
СС0

Под запрет в открытой продаже попали — прегабалин (от эпилепсии), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (офтальмологический препарат). Все они входят в перечень ​жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики.

С 2013 года торговля этими препаратами выросла более чем в 20 раз. Сначала их продавали по бессрочным рецептам, но с 2015 года стали выдавать только по одноразовым рецептам, которые потом хранятся в аптеке три года.

Статья 234 Уголовного кодекса («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») предусматривает наказание в виде срока лишения свободы до 8 лет и штрафа до 200 тыс рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость