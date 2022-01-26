Трихолог рассказала, у кого больше шансов лишиться волос после ковида

Выпадение волос у переболевших коронавирусом встречается в 24−50% случаев, пишет « Медикфорум » со ссылкой на трихолога, врача-дерматолога Анастасию Марееву.

От этого не застрахованы даже те, кто болел бессимптомно.

Как правило, волосы начинают выпадать от 14 дней до 2 месяцев после выздоровления и сопровождать пациента на протяжении полугода.

Примерно у 9% переболевших такое последствие становится хроническим.

«Считается, что в группу наибольшего риска по потере волос после COVID-19 входят те, у кого болезнь протекала более 10 дней и/или была потеря обоняния», — отметила доктор.

Ранее дерматолог Диагностического центра Алтайского края Дарья Сметанина рассказала altapress.ru: чтобы волосы выпадали меньше, нужно разнообразить рацион белковой пищей.

Это могут быть яйца, жирная рыба, мясо, авокадо, орехи. Кроме того, не следует пренебрегать зелеными овощами и зеленью, морковью, сладким перцем, фасолью, молочными продуктами.