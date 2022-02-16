«Трогайте другие места»: перестать прикасаться к лицу призвала россиян Малышева

Соведущий Малышевой, врач-невролог Дмитрий Шубин отметил, что в среднем за час человек 40 раз дотрагивается до лица.

«Дело в том, что именно таким образом передаются самые разные заболевания. Первое — вирусные инфекции, второе — кишечные инфекции (…) и инфекции, которые поражают глаза», — предостерегла Малышева.

«Здесь у нас чужая слюна, сопли и так далее. Мы беремся за ручки, а потом берем себя за нос — раз, и получили ОРВИ», — рассказал Шубин о том, почему трогать лицо небезопасно, пишет Lenta.ru.

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман также напомнил, что после посещения туалета на руках может остаться патоген, который вызывает инфекции желудочно-кишечного тракта.

В заключение ведущие Первого канала призвали сократить количество прикосновений к губам, глазам и носу.

«Хватит себя трогать за лицо. Трогайте себя за другие места», — подытожила Малышева.

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