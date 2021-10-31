Малышева назвала «травку», которая в 20 раз повышает риск образования тромбов

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире «Первого канала» заявила, что петрушка увеличивает риск возникновения тромбов, сообщает РИА «Новости» .

Врач-иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» напомнил, что вероятность тромбоза возрастает у пожилых, страдающих варикозной болезнью вен, у ведущих сидячий образ жизни и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Людям из этих групп риска следует избегать продуктов с повышенным содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови — это может вызвать образование тромба.

«Три продукта — петрушка, шпинат и базилик. Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз», — пояснил медик.

Малышева подчеркнула, что двадцатикратное превышение суточной дозы витамина К в петрушке представляет серьезную опасность для здоровья.

«Риски образования тромбов в 20 раз выше, чем просто в обычной жизни», — отметила она.

Врач предупредила, что исключить петрушку, базилик и шпинат из рациона должны страдающие атеросклерозом, варикозной болезнью и люди, принимающие антикоагулянты.

Ранее Малышева назвала продукты для восстановления мужской силы после ковида.