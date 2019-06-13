Трудно быть красивым: эксперт рассказал, как продукты «отражаются» на лице

Употребляемая людьми пища и напитки незамедлительно «отражаются» на лице, пишет « МК » со ссылкой на доктора и эксперта по уходу за лицом Нигму Талиб.

К покраснениям и появлению ранних морщин могут привести алкоголь, глютен, сахар и молочные продукты, уверен специалист.

В частности, употребление алкоголя провоцирует покраснение глаз, обвисание век, а также приводит к обезвоженной коже с расширенными порами. Но можно исправить ситуацию — отказаться от спиртного.

Появление прыщей на подбородке, темных кругов под глазами и опухших век говорит о реакции организма на молочные продукты. Улучшить состояние кожи можно, на три недели отказавшись от их употребления.

Симптомами чрезмерного потребления продуктов с содержанием глютена могут быть воспаления на подбородке и пигментные пятна. Решение этих проблем — замена мучных и макаронных изделий продуктами из пищевых волокон, например, отрубями.

Большое потребление сахара приводит к появлению морщин, обвисанию кожи и угрям, пишет bfm.ru. Справиться с такими последствиями поможет отказ от газировок, пирожных и других продуктов с высоким содержанием сахара.