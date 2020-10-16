Цены на лекарства от коронавируса должны упасть вдвое

В российских регионах цены на лекарство от коронавируса «Фавипиравир» составят не более 5500 рублей, пишет «ТАСС».

Федеральная антимонопольная служба приступила к регулированию цен на препараты от COVID-19. Двум российским производителям «Фавипиравира» она согласовала цену, при которой в розничной продаже стоимость препарата не должна превышать 5500 рублей за стандарт 50 таблеток этого лекарства.

Это с учетом НДС, но без учета так называемых региональных надбавок, которые также должны быть согласованы с антимонопольной службой.

В ФАС отмечают, что благодаря этой мире цена на «Фавипиравир» должна упасть примерно в два раза.

ТАСС отмечает, что сейчас цена на «Фавипиравир» в аптеках Москвы составляет от 11 320 до 16 306 рублей.

В Барнауле, по данным портала lek22.ru, этого лекарств в аптеках сейчас нет. Но продается «Коронавир». Цена составляет от 12 000 до 12 800 рублей.