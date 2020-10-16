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17 октября
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Здоровье

Спрос на барсучий жир с Алтая бьет ценовые рекорды

Россияне настолько напуганы второй волной коронавируса, что начали скупать по бешеным ценам барсучий жир. Это средство в народной медицине считается победителем пневмонии.

Барсук.
Барсук.
pixabay.com

Как пишет Znak, охотники с Алтая продают барсучий жир по цене 4 тыс. рублей за литр плюс стоимость доставки по регионам России. Мужчина по имени Сергей признался, что спрос на этот товар огромный. А искать продавцов барсучьего жира нужно на различных сайтах объявлений.

Например, на странице «ВКонтакте» под названием «Барсучий жир, бобровая струя, алтайское мумие» сейчас предлагают приобрести «барсучий жир с Алтая» по цене 500 рублей за 100 миллилитров

В Свердловской области барсучий жир продается по 3,5 тыс. рублей за пол-литра. И покупатели на него активно находятся.

Напомним, что ежесуточно количество инфицированных COVID-19 в России увеличивается на 14−15 тыс. человек. И это только официальные статистические данные.

Среди населения распространено мнение, что власти занижают статистику, а количество реально заболевших COVID-19 в стране в несколько раз больше.

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