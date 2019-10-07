Отдыхать на курорте можно не только летом. Осенний отдых может быть даже комфортнее:

Один из лучших отелей алтайского курорта Белокуриха — четырехзвездочный бизнес-отель «Россия» приглашает насладиться осенней Белокурихой.

До 30 октября здесь можно отдохнуть с выгодой 10% и получить возможность каждый день посещать бассейн и термальный комплекс санатория «Россия» (это в пяти минутах ходьбы от отеля) без ограничений по времени!