Отдыхать на курорте можно не только летом. Осенний отдых может быть даже комфортнее:
- туристический поток на курортах снижается. Это значит, что будет тише, и вы получите еще больше внимания со стороны персонала отелей и ресторанов;
- октябрьская погода позволяет гулять и любоваться осенней красотой, а если хочется лета — можно посещать крытые бассейны;
- рестораны предлагают множество сезонных блюд, которые точно стоит попробовать;
- отели часто объявляют привлекательные акции именно в этот период.
Вид на бизнес-отель «Россия».
Фото предоставлено рекламодателем
Один из лучших отелей алтайского курорта Белокуриха — четырехзвездочный бизнес-отель «Россия» приглашает насладиться осенней Белокурихой.
До 30 октября здесь можно отдохнуть с выгодой 10% и получить возможность каждый день посещать бассейн и термальный комплекс санатория «Россия» (это в пяти минутах ходьбы от отеля) без ограничений по времени!
Бассейн.
Фото предоставлено рекламодателем
Выбирая бизнес-отель «Россия», вы получаете:
- уютные номера;
- вкусные завтраки в ресторане, которые уже входят в цену номера;
- удобное расположение отеля в центре курорта;
- безлимитное посещение бассейна с термальным комплексом и тренажерного зала;
- большой выбор экскурсий: экскурсионное бюро располагается в шаговой доступности. Менеджеры помогут подобрать тур на ваш вкус;
- возможности для активного отдыха: неподалеку есть пункт проката спортивного снаряжения и велосипедов;
- близость к SPA-центру «TerraSpa», где можно пройти процедуры и программы для лица и тела у профессиональных мастеров, сделать стрижку, укладку или маникюр. А еще здесь проводит аюрведические процедуры сертифицированный специалист из Индии!
- ресторан «Трапеза» на первом этаже отеля, где можно пообедать и поужинать по основному или комплексному меню. В «Трапезе» вы сможете попробовать авторские блюда из органических алтайских продуктов;
- незабываемые впечатления от отдыха в осенней Белокурихе!
SPA-процедуры.
Фото предоставлено рекламодателем
В ресторане «Трапеза» — авторские блюда.
Фото предоставлено рекламодателем
Бизнес-отель «Россия»
Сайт: busines-hotel.ru
Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 22
Телефон: 8−800−250−3780