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Цены ниже — услуг больше? Да, это возможно

Бизнес-отель «Россия».
Бизнес-отель «Россия».
Фото предоставлено рекламодателем
Отдыхать на курорте можно не только летом. Осенний отдых может быть даже комфортнее:
  • туристический поток на курортах снижается. Это значит, что будет тише, и вы получите еще больше внимания со стороны персонала отелей и ресторанов;
  • октябрьская погода позволяет гулять и любоваться осенней красотой, а если хочется лета — можно посещать крытые бассейны;
  • рестораны предлагают множество сезонных блюд, которые точно стоит попробовать;
  • отели часто объявляют привлекательные акции именно в этот период.
Вид на бизнес-отель «Россия».
Вид на бизнес-отель «Россия».
Фото предоставлено рекламодателем

Один из лучших отелей алтайского курорта Белокуриха — четырехзвездочный бизнес-отель «Россия» приглашает насладиться осенней Белокурихой.

До 30 октября здесь можно отдохнуть с выгодой 10% и получить возможность каждый день посещать бассейн и термальный комплекс санатория «Россия» (это в пяти минутах ходьбы от отеля) без ограничений по времени!

Бассейн.
Бассейн.
Фото предоставлено рекламодателем
Выбирая бизнес-отель «Россия», вы получаете:
  • уютные номера;
  • вкусные завтраки в ресторане, которые уже входят в цену номера;
  • удобное расположение отеля в центре курорта;
  • безлимитное посещение бассейна с термальным комплексом и тренажерного зала;
  • большой выбор экскурсий: экскурсионное бюро располагается в шаговой доступности. Менеджеры помогут подобрать тур на ваш вкус;
  • возможности для активного отдыха: неподалеку есть пункт проката спортивного снаряжения и велосипедов;
  • близость к SPA-центру «TerraSpa», где можно пройти процедуры и программы для лица и тела у профессиональных мастеров, сделать стрижку, укладку или маникюр. А еще здесь проводит аюрведические процедуры сертифицированный специалист из Индии!
  • ресторан «Трапеза» на первом этаже отеля, где можно пообедать и поужинать по основному или комплексному меню. В «Трапезе» вы сможете попробовать авторские блюда из органических алтайских продуктов;
  • незабываемые впечатления от отдыха в осенней Белокурихе!
SPA-процедуры.
SPA-процедуры.
Фото предоставлено рекламодателем
В ресторане «Трапеза» - авторские блюда.
В ресторане «Трапеза» — авторские блюда.
Фото предоставлено рекламодателем
Бизнес-отель «Россия»

Сайт: busines-hotel.ru

Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 22

Телефон: 8−800−250−3780

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