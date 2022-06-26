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Здоровье

Центр охраны материнства и детства ищет подрядчика на строительство корпуса за 2,8 млрд рублей

30 июня станет известно, кто построит новый хирургический корпус для клинического Центра охраны материнства и детства в Барнауле. Это указано в заявке на портале госзакупок. Стоимость строительства оценивают в 2,8 млрд рублей.

Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства.
Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства.
Дмитрий Лямзин.

Проект, которого в крае ждут девять лет, уже прошел все необходимые экспертизы в 2020 году. Предполагается, что корпус сдадут в 2025-м. Его построят по адресу ул. Гущина, 179, на территории Центра охраны материнства и детства.

Стационар вместит в себя в 165 коек. Также там появится реанимация на 12 мест.

Согласно проекту, в здании будут семь операционных, приемно-диагностическое отделение, реанимационный консультативный педиатрический центр, отделения лучевой диагностики, ортопедии и онкологии, травмпункт и современная лаборатория. Появятся в корпусе аптека и конференц-зал.

Сейчас некоторые виды хирургической помощи новорожденным и детям могут оказать только в больницах для взрослых. Малышей с аномалиями развития и черепно-мозговыми травмами врачи вынуждены направлять в Новосибирск. Но со сдачей корпуса все должно измениться.

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