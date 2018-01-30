Туристы из Барнаула заболели в тропиках лихорадкой жирафов

Два барнаульца заразились в Таиланде лихорадкой денге (лихорадка жирафов или финиковая болезнь). Это заболевание было выявлено у туристов после того, как те вернулись в январе из тропиков в Алтайский край, сообщает региональное управление Ропотребнадзора.
Лихорадка денге передается от человека человеку с укусом комара. Заболевший может чувствовать и легкую лихорадку, и, при тяжелом протекании болезни, у него поднимается высокая температура до 40 градусов. К концу третьих суток температура резко снижается, а через 1—3 дня вновь повышается, далее опять снижается через 2—3 дня. Также среди симптомов озноб, учащение пульса, сильная головная и суставная боли, сыпь.
Эти симптомы могут проявляться через три, а то и через 14 дней после укуса. Так что пострадавшие туристы могут не понять на курорте, что заразились, а почувствуют заболевание лишь дома.
Неблагополучными странами по лихорадке денге считаются Таиланд, Индонезия, Китай, Япония, Вьетнам, Сингапур, Индия, Африка, Мексика, Бразилия.
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