У алтайских онкологов появилось уникальное высокоточное оборудование УЗИ

Специалисты отделения внутрипросветной эндоскопической диагностики Алтайского краевого онкологического диспансера освоили методику эндосонографии. Это высокотехнологическое исследование, одновременно сочетающее в себе возможности эндоскопической и ультразвуковой диагностики.

По сути, пациенту выполняется фагогастродоуденоскопия (ФГДС, известная в народе, как «лампочка»), видеоколоноскопия или бронхоскопия с той лишь разницей, что наконечник эндоскопа одновременно оснащен и видеокамерой, и ультразвуковым датчиком. Его можно ввести в пищевод, желудок, двенадцатиперстную, прямую, толстую кишку или дыхательные пути, детально обследовать их и прилегающие к ним органы и структуры.

В приборе используются сверхвысокие частоты ультразвука, благодаря чему удается получить высокое качество изображения, недоступное другим методам исследования, таким как обычное УЗИ, рентген и компьютерная томография.

Эндоскопическое УЗИ. Краевой онкодиспансер.

Помимо визуального осмотра во время эндосонографии при необходимости также проводится биопсия новообразования для получения фрагментов измененной ткани для гистологического анализа.

Освоение новой методики стало возможно, благодаря новому эндоскопическому оборудованию, не имеющему аналогов в Алтайском крае. В частности, речь идет об эндоскопических комплексах экспертного класса PENTAX- i7010 OPTIVISTA и OLYMPUS 190 EVIS EXERA III, позволяющих получать видеоизображение высокого разрешения HD+ и оптическим увеличением объектов до 140 раз.

Первая эндосонография в Алтайском краевом онкологическом диспансере была выполнена для уточнения характера новообразования в поджелудочной железе — у 75-летней пациентки из Барнаула опухоль размером около 1 см была обнаружена на плановом профосмотре.

Эндоскопическое УЗИ. Краевой онкодиспансер.

Во время процедуры врачи завели гибкий эндоскоп в желудок, где под видеонавигацией УЗ-датчик был максимально близко подведен к исследуемому образованию. После чего с помощью тонкой иглы диаметром не более 1 мм были взяты образцы опухолевой ткани на гистологию.

«Справедливости ради стоит отметить, что пунктирование поджелудочной железы под контролем УЗИ давно выполняется в нашем диспансере, — рассказал заведующий отделением внутрипросветной эндоскопической диагностики Александр Дунаев. — Но это обычное поверхностное УЗИ, и прежде, чем попасть в нужную точку, игла должна пройти много структур — кожу, брюшную полость, желудок. Эндосонография позволяет сделать это точнее и безопаснее».

Во время процедуры пациентка находилась под наркозом и не ощущала никакого дискомфорта. В таком формате эндосонография проводится для любых внутренних локализаций, все манипуляции занимают не более 30−40 минут. Уже через час пациенту разрешается вставать, и, если состояние в порядке, его отпускают домой.

Эндоскопическое УЗИ. Краевой онкодиспансер.

Примерно через неделю, когда результаты гистологии будут готовы, врачи смогут определить тактику лечения новообразования. Если опухоль окажется злокачественной, пациентке может быть показана операция или лекарственная терапия.

Учитывая небольшие размеры опухоли, а также тот факт, что она никак не беспокоила свою хозяйку и была обнаружена случайно, у женщины есть все шансы на благополучное лечение.