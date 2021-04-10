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Здоровье

У алтайских онкологов появился чудо-препарат для лечения тяжелых форм рака

Инновационную для России методику радиоизотопной терапии начали применять в алтайском онкологическом диспансере, сообщает пресс-служба медорганизации.

Радиолечение.
Радиолечение.
Онкологический диспансер.

Для лечения распространенных раковых процессов в скелете была разработана методика системной лучевой радиоизотопной терапии дихлоридом радия-223, которая показала блестящие результаты в клиниках Германии, Израиля и США.

Лечение проводится с помощью радиофармпрепарата норвежского производства «Ксофиго» и предполагает курс от 4 до 6 процедур с интервалом в 1 месяц.

Пациенту после предварительного обследования и подготовки внутривенно вводится радиоактивный изотоп, который имеет свойство прицельно накапливаться в костных метастазах и разрушать их высокомощным и низкочастотным альфа-излучением.

Радиолечение.
Радиолечение.
Онкологический диспансер.

По сути, лучевое лечение в данном случае проводится внутри костного очага, говорят специалисты, что является редкой возможностью воздействия на опухолевое заболевание.

Эта методика поможет, например, при обширных поражениях скелета метастазами рака предстательной железы — около 15−20% больных с таким диагнозом имеют подобные формы. Такие пациенты страдают не только от острой боли, но и от патологических переломов костей.

Радий 223 дихлорид не несет никакой угрозы ни самому больному, ни окружающим его людям. Дозу препарата для каждого пациента индивидуально рассчитывает врач-радиотерапевт на килограмм веса

Поэтому, несмотря на то, что непосредственное введение «Ксофиго» происходит в специально оборудованной радиоизотопной лаборатории онкодиспансера, само лечение выполняется в условиях дневного стационара. Спустя несколько часов после введения препарата и контрольного сканирования пациент идет домой.

Радиолечение.
Радиолечение.
Онкологический диспансер.

Первые результаты лечения «Ксофиго» будут видны не ранее, чем через 2−3 месяца. К этому моменту разрушение злокачественных клеток достигнет значимых показателей, метастатические очаги уменьшатся, и пациенты почувствуют снижение или полное исчезновение боли, общее улучшение состояния.

Стоимость полного курса лечения «Ксофиго» из 6 процедур на одного пациента составляет около 2 млн. рублей. Жители Алтайского края получают его бесплатно по программе обязательного медицинского страхования.

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