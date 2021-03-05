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5 марта
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Здоровье

У антиковидной вакцины выявили неприятные побочные эффекты

Ученые обнаружили сыпь и воспаления у пациентов, привитых от коронавируса, спустя несколько дней после вакцинации Moderna, сообщает ТАСС.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

По словам специалистов, у 12 пациентов, получивших первую дозу вакцины из двух необходимых, через примерно восемь дней выявили отложенные побочные эффекты.

«Они проявлялись на коже в виде воспаления диаметром не более 10 см непосредственно в месте введения препарата, а также в виде сыпи на ладонях и локтях. Эти данные подтверждаются фотоснимками, также опубликованными в докладе», — отметили ученые.

У большинства пациентов после необходимых лекарств воспаления пропали в течение около шести дней.

Впоследствии все 12 пациентов получили вторую дозу вакцины, после применения которой аналогичные побочные эффекты обнаружили у шести человек. При этом они проявились уже на второй день.

Вакцину Moderna одобрили в декабре 2020 года. Ее разработала американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech.

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