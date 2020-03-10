У Covid-2019 обнаружили симптомы лихорадки жирафов

Пациенты жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь, что характерно для лихорадки денге, пишет Югополис.

При этом у больных не было симптомов, типичных для коронавируса — насморка, мокрого кашля и боли в горле,

После того, как лечение от лихорадки денге не помогло, у пациентов наблюдалось затрудненное дыхание, пишет bfm.ru. Анализы выявили коронавирус.

Лихорадка денге (костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание.

Относится к «забытым тропическим болезням». Ежегодная заболеваемость составляет порядка 50 млн человек.