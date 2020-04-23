У хоккеиста из команды Лукашенко диагностировали Covid-19

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт утончила для РИА Новости, что изначально спортсмена госпитализировали с пневмонией, однако позднее тест на коронавирус показал положительный результат.

Лукашенко не планирует ни уходить в режим самоизоляции, ни сдавать тест на коронавирусную инфекцию. По словам Эйсмонт, президент за последнее время не встречался с Мелешко.

По состоянию на 21 апреля в Белоруссии зафиксировано 6 264 случаев коронавируса, 51 человек умер, пишет polit.ru.

13 апреля Лукашенко заявил, что «У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса». К тому моменту в Белоруссии было подтверждено 29 смертей от COVID-19.