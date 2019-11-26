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Здоровье

У мужчин растет грудь: Малышева рассказала об угрозах здоровью у офисных работников

Телеведущая Елена Малышева рассказала, каким болезням в большей степени подвержены офисные работники.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала "Жить Здорово!" на youtube.com

Телеведущая продемонстрировала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале последствия малоподвижного образа жизни на примере кукольной модели офисного сотрудника из будущего и пяти работниках месяца.

«Считается, что обездвиженность наша будет чудовищной», — сообщила Малышева.

Лучшие работники месяца жаловались на варикозное расширение вен, отечность, «вдовий горбик» и рост груди у мужчин.

Соведущий программы Герман Гандельман отметил, что сидячий образ жизни также приводит к синдрому раздраженного глаза или синдрому сухого глаза.

Малышева посоветовала офисным сотрудникам больше двигаться, укреплять мышцы пресса и увлажнять воздух в помещениях, пишет ura.ru.

Последствия

Ранее в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измеровa назвали основные неблагоприятные последствия офисной работы.

Среди них — стресс, ненормированный график труда, неблагоприятные условия рабочей среды в офисах, a также гиподинамия — нарушение функций организма при низкой подвижности, сообщает НСН.

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