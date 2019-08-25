«У нас пять минут до конца смены»: жительницу Тюмени с отеком Квинке выставили из больницы

25 августа в тюменской больнице Водников разгорелся скандал: медики не хотели принимать пациентку, у которой началась сильная аллергическая реакция с отеком легких, потому что до конца их дежурства оставалось 5 минут. «Срочную» пациентку пришлось увозить в другое медучреждение, пишет 72.ru.

В редакцию обратился читатель, чья девушка и столкнулась с таким отношением врачей. По его словам, подруга проснулась в пять часов утра с сильным отеком лица. Взвали скорую помощь, врач сделал укол и сказал, что ее нужно срочно везти в больницу, потому что начался отек легких. Девушку повезли в больницу Водников. Но там ее принимать отказывались, пришлось срочно ехать в больницу на Котовского.

Один из очевидцев успел заснять все происходящее в больнице Водников на видео. На нем медик, вероятнее всего, в регистратуре, общается с мужчиной.

— А что я могу сейчас сделать? Ну работайте… — отвечает неизвестный мужчина.

— Ну отек Квинке… Вы думайте головой, когда везете, — возмущается медсестра.

— Я еду по терапии. Вы сегодня еще дежурите! — отвечает мужчина.

— И что из того, что мы дежурим? У нас осталось дежурить пять минут. Везете такой диагноз, ее наблюдать надо. Вы еще дерзите.

— Я не дерзю. Я просто говорю… — отвечает мужчина.

— Что просто? Вы учите нас, как работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум.

В департаменте здравоохранения региона заявили, что разберутся в случившемся и накажут виновных.

Из сообщения департамента здравоохранения Тюменской области:

Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось. В целях недопущения подобных ситуаций в будущем случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания.

Девушка, попавшая в больницу с сильным отеком, сейчас чувствует себя удовлетворительно. Ее направили на амбулаторное лечение по месту жительства.