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Здоровье

У переболевших COVID повышается риск развития туберкулеза — Минздрав

Минздрав предупредил о повышенном риске развития туберкулеза у переболевших коронавирусной инфекцией, пишет РБК со ссылкой на обновленные методические рекомендации министерства.

Легкие.
Легкие.
СС0

После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза, говорится в документе.

«Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем», — указывают специалисты.

В частности, эксперты предупредили о риске перехода латентной (скрытой) туберкулезной инфекции в активную после перенесенного коронавируса.

Риск возникает в частности из-за того, что у таких пациентов снижается число циркулирующих лейкоцитов и общее число лимфоцитов. Чтобы исключить риск перехода туберкулеза в активную стадию, в Минздраве рекомендовали проводить ковидным пациентам обязательное тестирование на латентную туберкулезную инфекцию во время нахождения в стационаре.

По данным ВОЗ, в скрытой форме туберкулез протекает у трети всего населения планеты.

Ранее исследователи нашли связь между деменцией и коронавирусом.

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