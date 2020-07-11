У переболевших коронавирусом обнаружили изменения в иммунитете

В исследовании ученых написано, что лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови) является типичным симптомом у пациентов с COVID-19, пишут «Известия».
Такой симптом чаще всего встречают у людей со СПИДом. Повреждения иммунной системы в этом случае носят хронический характер. При коронавирусе лимфопения носит временный характер.
Недостаток лимфоцитов объясняется тем, что они активно борются с «противником» в организме.
«После активации иммунные клетки живут недолго, а затем исчезают либо становятся „клетками памяти“. Это мы и называем иммунитетом. Система так устроена, что во время отправки солдат-лимфоцитов „в запас“ могут обнаруживаться небольшие колебания в их количестве. Но потом провал будет восстановлен новыми клетками», — пояснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Китайские исследователи утверждают, что им еще предстоит выяснить, как долго будут длиться фенотипические изменения и потенциальные дисфункции лимфоцитов у выздоровевших пациентов.