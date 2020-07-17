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Здоровье

У подростка из Говь-Алтая заподозрили бубонную чуму

Медики предполагают, что подросток из монгольского аймака Говь-Алтай заражен бубонной чумой, пишет РИА «Новости».

Чума.
Чума.
CC0

Монгольский минздрав сообщает, что у 16-летнего мальчика в среду, 15 июля, поднялась температура. Сейчас он находится на изоляции в местной больнице.

Медики отмечают, что за день до госпитализации подросток съел мясо сурка. Эти животные часто являются переносчиком бубонной чумы.

Ранее сообщалось, что в монгольском аймаке Говь-Алтай зафиксирован случай смерти, причиной которой, возможно, стало заражение бубонной чумой. Еще ранее стало известно, что был госпитализирован 15-летний мальчик из поселка Уланхус Баян-Улгийского аймака, а до этого двух заболевших выявили в Ховдском аймаке Монголии. Кроме того, чумой заболел скотовод из автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Все они употребляли в пищу мясо сурка.

Природный очаг чумы действует и в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Последний раз случай чумы регистрировали здесь в 2016 году, когда заболел непривитый ребенок, который помогал взрослым разделывать тушку сурка.

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