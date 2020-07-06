У пяти процентов проверившихся барнаульцев обнаружили антитела к коронавирусу

Частная лаборатория ИНВИТРО одна из первых в Барнауле начала тестирование на антитела к коронавирусу еще в мае. За это время тест сдали более тысячи жителей края, 5% из них получили положительный результат — это значит, что их организм ранее уже сталкивался с инфекцией.

Сдать тест можно по двум видам антител — это иммуноглобулин класса G и иммуноглобулин класса M (IgG и IgM). Тесты на антитела рассчитаны на выявление наличия иммунного ответа, который возникает после перенесенной инфекции. Если в крови обнаружены антитела классов IgM и IgG — значит (по источникам научной информации на данный день), прошло от 2 до 6 недель от момента заражения (контакта с вирусом). Если есть только IgG — более 6 недель от момента заражения.

Несмотря на послабления режима самоизоляции, ситуация с коронавирусом Алтайском крае остается напряженной. Из-за этого лечь на плановое лечение, вылететь в другой регион или страну стало намного сложнее: нужно собрать целый пакет документов, в том числе предоставить справку об отсутствии COVID-19.

Бесплатно сдать такой тест можно только по медицинским показаниям. В случае если показаний нет, а справка нужна в короткий срок, можно обратиться в независимую лабораторию. В сети ИНВИТРО можно сдать тест как на сам COVID-19, так и на наличие к нему антител класса М (IgM) и G (IgG).

Сдать анализ может любой желающий при условии отсутствия симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Направление врача при этом не требуется. Если вы предпочитаете не посещать места скопления людей, то для взятия биоматериала можно вызвать специалиста ИНВИТРО на дом. (Услуга не распространяется на взятие биоматериала для исследований на коронавирус.)

В каком случае стоит сдать анализ на антитела?

Если зимой или весной вы переболели тяжелым нетипичным ОРВИ или были в контакте с теми , кто переболел нетипичным ОРВИ.

кто переболел нетипичным ОРВИ. Если вы выезжали в страны , в которых впоследствии сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка , а также в Москву или Санкт-Петербург.

в которых впоследствии сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка а также в Москву или Санкт-Петербург. Если вы активно пользуетесь общественным транспортом и ежедневно контактируете с большим количеством людей.

Сколько будет стоить анализ?

В случае с тестом на антитела это будет зависеть от того, сдаете вы тест только на один вид антител или на оба. Для первичного прохождения исследования на антитела рекомендуется выявление в крови одновременно IgM- и IgG-антител. Стоимость такого теста на иммуноглобулин класса IgG в ИНВИТРО составит 950* рублей, тест на IgM обойдется также в 950* рублей. Если вы решили провести исследование в комплексе и сдать анализ на оба вида антител, то стоимость составит 1900* рублей.

Стоимость анализа на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР составит 1400* руб. Взятие биоматериала проводится по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 68 (предварительная запись обязательна).

* Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала.

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте invitro.ru и по номеру телефона горячей линии 8 (800) 234-40-50

Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом

Информация о стоимости действительна на момент публикации