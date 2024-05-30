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Здоровье

У россиянки во время родов нашли опухоль с мужскими гормонами

Врачи из Ростова-на-Дону обнаружили у 24-летней роженицы необычную опухоль.

Женщина поступила в медучреждение и успешно родила ребенка. Однако во время операции у роженицы обнаружили новообразование яичника, указывает Газета.Ru.

После исследования выяснилось — у пациентки выросла сертолиома. Это особое новообразование из клеток, вырабатывающих мужские гормоны.

У пациенток с таким диагнозом огрубевает голос, наблюдается избыточный рост волос по мужскому типу и появляются мужские черты. Помимо этого, женщина может стать бесплодной.

Сейчас женщина будет наблюдаться у онкоспециалиста.

Факт

Подобный диагноз ставят у 1,5-2% людей с опухолями.

Ранее у женщины разорвалась киста с зубами и волосами внутри. Врачи спасли пациентку.

60-летняя женщина поступила в больницу с острой болью внизу живота. Врачи оперативно поставили диагноз и приняли решение об операции.

Они извлекли кисту диаметром почти 15 сантиметров, а также ее содержимое, разлившееся в брюшную полость.

Внутри обнаружили зубы и сгусток волос внушительного размера.

Сейчас женщину уже выписали домой.

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