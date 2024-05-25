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Здоровье

Женщина стеснялась толстых ног и узнала о необычной болезни

Шеннон Эшли Нельсон с подросткового возраста обзывали из-за толстых ног, но только в зрелом возрасте она узнала, что страдает необычной болезнью. Ее историю передает издание The Sun.

40-летняя Нельсон поделилась, что с юных лет испытывала стеснение из-за своей фигуры, и это мешало ей наслаждаться любимыми занятиями — спортом, театральными постановками и общением с друзьями. Однако только в возрасте 33 лет, после рождения ребёнка, врачи выявили у нее липедему — генетическое заболевание, при котором происходит аномальное накопление жира в ногах, ягодицах, бедрах и иногда в руках. Часто эту болезнь путают с ожирением, но снижение веса не помогает решить проблему.

Нельсон выразила сожаление о том, что не знала о своем заболевании раньше, так как это лишило ее возможности вести полноценную жизнь. Также женщина добавила, что из-за липедемы ее ноги часто немели и болели, а кожа на них покрывалась язвами и зудела.

Врачи предложили британке пройти процедуру липосакции, чтобы удалить фиброзный жир в области ног и бедер. Однако перед операцией ей пришлось сбросить 20 кг веса. В США такая операция стоит около 20 тыс. долларов.

За полтора года Нельсон перенесла пять операций, в ходе которых было удалено более 25 л жира. Это помогло решить многие проблемы, но лечение необходимо продолжать.

Ранее сообщалось, что нога беременной женщины стала гнить после укуса паука.

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