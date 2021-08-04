4 августа 23°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

У российской спортсменки на Играх выявили положительный тест на ковид

Российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада.
Олимпиада.
kremlin.ru

У спортсменки положительный тест на ковид, сообщила Федерация карате России.

Ранее в Токио за сутки выявлено еще 29 случаев коронавируса среди людей, имеющих отношение к Олимпиаде, в том числе четверо спортсменов из разных стран.

Общее число выявленных на Играх случаев заражения достигло 322, пишет «Росбалт».

Церемония открытия Олимпиады состоялась 23 июля. Из-за коронавируса она проходит без зрителей на токийском Национальном стадионе, на ней присутствуют только официальные лица.

Игры продлятся до 8 августа.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость