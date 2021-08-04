У российской спортсменки на Играх выявили положительный тест на ковид

Российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио.

У спортсменки положительный тест на ковид, сообщила Федерация карате России.

Ранее в Токио за сутки выявлено еще 29 случаев коронавируса среди людей, имеющих отношение к Олимпиаде, в том числе четверо спортсменов из разных стран.

Общее число выявленных на Играх случаев заражения достигло 322, пишет «Росбалт».

Церемония открытия Олимпиады состоялась 23 июля. Из-за коронавируса она проходит без зрителей на токийском Национальном стадионе, на ней присутствуют только официальные лица.

Игры продлятся до 8 августа.