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У вас есть возможность позаботиться о своем здоровье бесплатно

Обследование будет проводиться бесплатно, в рамках государственных гарантий!

Обследование бесплатно, в рамках государственных гарантий.
Обследование бесплатно, в рамках государственных гарантий.
Источник: Краевой центр медицинской профилактики.

Краевой центр медицинской профилактики проводит профилактическое обследование с целью выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний по следующим показателям:

  1. Анализ крови на сахар, холестерин.
  2. Оценка состояния сердца по ЭКГ (кардиовизор).
  3. Пульсоксиметрия, артериальное давление.
  4. Спирометрия.
  5. Биоимпедансометрия — определение состава тела человека: соотношение жировой и мышечной массы, наличие задержки воды (выявление скрытых отеков), определение обмена веществ в килокалориях.
  6. Измерение роста, веса, объема талии, вычисление индекса массы тела (ИМТ) — наличие лишнего веса или его недостаток, динамометрия.
  7. Измерение внутриглазного давления.

По результатам обследования врачом будет проведена индивидуальная консультация с рекомендациями по профилактике заболеваний.

Пациент получит «ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ»! Для прохождения обследования необходимо иметь при себе: паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС!

Будьте здоровы!

Эко-Ярмарка, г. Барнаул, ул. Взлетная 2 к

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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