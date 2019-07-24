У вас есть возможность позаботиться о своем здоровье бесплатно

Обследование будет проводиться бесплатно, в рамках государственных гарантий!

Краевой центр медицинской профилактики проводит профилактическое обследование с целью выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний по следующим показателям:

Анализ крови на сахар , холестерин. Оценка состояния сердца по ЭКГ ( кардиовизор). Пульсоксиметрия , артериальное давление. Спирометрия. Биоимпедансометрия — определение состава тела человека: соотношение жировой и мышечной массы , наличие задержки воды ( выявление скрытых отеков), определение обмена веществ в килокалориях. Измерение роста , веса , объема талии , вычисление индекса массы тела ( ИМТ) — наличие лишнего веса или его недостаток , динамометрия. Измерение внутриглазного давления.

По результатам обследования врачом будет проведена индивидуальная консультация с рекомендациями по профилактике заболеваний.

Пациент получит «ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ»! Для прохождения обследования необходимо иметь при себе: паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС!

Будьте здоровы!

Эко-Ярмарка, г. Барнаул, ул. Взлетная 2 к

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста