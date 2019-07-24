У вас есть возможность позаботиться о своем здоровье бесплатно

Краевой центр медицинской профилактики проводит профилактическое обследование с целью выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний по следующим показателям:
- Анализ крови на сахар, холестерин.
- Оценка состояния сердца по ЭКГ (кардиовизор).
- Пульсоксиметрия, артериальное давление.
- Спирометрия.
- Биоимпедансометрия — определение состава тела человека: соотношение жировой и мышечной массы, наличие задержки воды (выявление скрытых отеков), определение обмена веществ в килокалориях.
- Измерение роста, веса, объема талии, вычисление индекса массы тела (ИМТ) — наличие лишнего веса или его недостаток, динамометрия.
- Измерение внутриглазного давления.
По результатам обследования врачом будет проведена индивидуальная консультация с рекомендациями по профилактике заболеваний.
Пациент получит «ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ»! Для прохождения обследования необходимо иметь при себе: паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС!
Будьте здоровы!
Эко-Ярмарка, г. Барнаул, ул. Взлетная 2 к
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста