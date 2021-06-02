Участники экономического форума стояли в очереди по пять часов, чтобы сдать тест на ковид

Их обязали сдавать тест на коронавирус, однако сделать это оперативно оказалось не так просто, сообщает РБК.

Те, кто отправится на форум из Москвы, должны сдать анализ или в ЦМТ, или в одном из аэропортов столицы.

Те, кто решил сделать тест в Центре международной торговли, стояли в очереди по пять часов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил число участников форума в 5 тыс. человек и пообещал прямо из гостиниц госпитализировать тех гостей, у которых обнаружат повышенную температуру, пишет «Росбалт».

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. Планируется, что 4 июня на форуме выступит президент РФ Владимир Путин. В каком формате — очно или в режиме видеосвязи — пока не сообщается.