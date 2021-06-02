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Здоровье

Участники экономического форума стояли в очереди по пять часов, чтобы сдать тест на ковид

С трудностями при сдаче ПЦР-теста столкнулись участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Контроль в лаборатории.
Контроль в лаборатории.
Анна Зайкова.

Их обязали сдавать тест на коронавирус, однако сделать это оперативно оказалось не так просто, сообщает РБК.

Те, кто отправится на форум из Москвы, должны сдать анализ или в ЦМТ, или в одном из аэропортов столицы.

Те, кто решил сделать тест в Центре международной торговли, стояли в очереди по пять часов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил число участников форума в 5 тыс. человек и пообещал прямо из гостиниц госпитализировать тех гостей, у которых обнаружат повышенную температуру, пишет «Росбалт».

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. Планируется, что 4 июня на форуме выступит президент РФ Владимир Путин. В каком формате — очно или в режиме видеосвязи — пока не сообщается.

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