Ученые: чем опасен загрязненный городской воздух и где в городе лучше поселиться

Новое американское исследование показало, что загрязненный городской воздух может вызывать такие же заболевания легких, как и курение по 20 сигарет в день в течение 29 лет. В связи с этим ученые говорят, что одно из самых опасных для проживания мест в городе — вблизи автострады, сообщает «Медпортал».

Что изучали

Ученые попытались понять, что является причиной роста числа хронических заболеваний нижних дыхательных путей — таких как эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), хронический бронхит и астма.

В ходе исследования наблюдали за 7071 взрослым в течение 10 лет. Участниками исследования были взрослые американцы в возрасте от 45 до 84 лет, проживающие в шести крупнейших городах страны, включая Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес.

Что измерили

Ученые измерили уровни мелкодисперсных частиц, оксида азота, черного углерода и озона за пределами жилья участников.

Затем участникам сделали в общей сложности около 15 000 компьютерных томограмм (КТ) сердца и легких, а также анализы на функциональные возможности легких. Томограммы показали, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с ростом эмфиземы.

Бийск в дымке , июль 2019. vk.com/biysk_all

Что получили

Воздействие четырех основных загрязнителей воздуха в городах увеличивает вероятность развития разных типов заболеваний легких, прежде всего эмфиземы. Основным источником загрязнения ученые называют приземный озон, который полезен в верхних слоях атмосферы, но вреден в нижних.

В районах с высоким уровнем концентрации этого газа в воздухе был выявлен такой рост заболеваемости эмфиземой, как если бы все жители этих районов курили по пачке сигарет в день в течение 29 лет.

«Мы были удивлены, увидев, какое сильное влияние загрязнение воздуха оказало на развитие эмфиземы легких. Оно сопоставимо с последствиями от курения сигарет, которое на сегодняшний день считается основной из известных причин эмфиземы», — отметил доктор Джоэл Кауфман (Joel Kaufman) из Университета Вашингтона.

Туман. Дымка. Смог. СС0

Где опаснее жить

Но не все жители городов страдают от воздействия загрязненного воздуха в одинаковой степени. Наибольшей опасности подвергаются обитатели бедных районов, проживающие вблизи крупных автострад.