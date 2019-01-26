Ученые доказали, что малое время сна ведет к смертельной опасности

Недостаточное время сна может привести к смерти человека. Это выяснили ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе, которые установили, что если человек мало спит, это может привести развитию болезни Альцгеймера — тяжелой формы деменции, ведущей к смерти из-за потери способности передвигаться и истощения, пишет Lenta.ru.